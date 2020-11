Covid-19 : les Knicks contraints de fermer leur centre d’entraînement

Alors que le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré qu’il fallait se préparer à une deuxième vague (on peut même parler de tsunami aux États-Unis avec 200 000 contaminations mardi), les Knicks vont devoir fermer leur centre d’entraînement de Tarrytown après que trois employés ont été testés positifs au Covid-19.

Le centre d’entraînement MSG va fermer ses portes temporairement pour réaliser une désinfection complète des infrastructures. Avec les camps d’entraînement qui ouvrent le 1er décembre prochain, les Knicks ont largement le temps de se retourner. Reste à savoir si ces « employés » non identifiés, qui ne seraient pas des joueurs selon le New York Post, ont été en contact avec des coaches et des Knicks. Ces derniers seraient alors considérés comme des « cas contact », et ce qui pourrait donc entraîner une période de quarantaine.