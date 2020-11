DeMar DeRozan n’est pas insensible à l’intérêt des Lakers

Même si les Lakers pourraient repartir avec le même effectif pour conserver leur titre, il se murmure que les dirigeants cherchent une 3e vedette pour soulager LeBron James et Anthony Davis. Quelqu’un capable de prendre le relais en attaque pour leur éviter d’être à 100% tous les soirs. Cette semaine, un nom est apparu : DeMar DeRozan. Les Spurs seraient vendeurs, et on évoquait un échange entre Kyle Kuzma et Danny Green. Une éventualité qui donne le sourire à l’ancien Raptor.

« Cela ne fait aucun doute » répond-il à Matt Barnes et Stephen Jackson au sujet de s’être vu un jour sous le maillot des Lakers. « On rêve toujours de le faire, vous voyez ce que je veux dire ? Personnellement, ce que j’ai appris depuis tout ce temps en NBA, c’est qu’on veut toujours être désiré… Et quand tu entends que des équipes te veulent, tu ne peux pas ressentir une certaine déception. Il faut plutôt apprécier ça car il y a tellement d’enfoirés qui ne sont pas désirés. Tu ne veux pas en faire partie… »

Et puis, au-delà du fait que ce soit les Lakers, son équipe préférée lorsqu’il était gamin, ce sont les champions en titre. « Etre désiré par une équipe qui vient juste de remporter le titre, comment ne pas ressentir quelque chose ? Surtout pour moi, qui suis de Los Angeles. C’est dingue, l’équipe de ma ville natale me veut ! Ils viennent de gagner le titre et ils me veulent… C’est clairement fou de voir ça, mais tout le monde est au courant du maillot que je porte. Je vais me donner à fond et le représenter du mieux possible. »