Tacko Fall aimerait poursuivre l’aventure à Boston

Même si Tacko Fall n’entre pas dans les plans de Brad Stevens pour le moment, les Celtics ont besoin de poids dans leur raquette et ils n’ont pas parié sur un joueur aussi particulier pour le laisser partir après une année tronquée et il pourrait prolonger son bail à Boston via une « two-way qualifying offer » à 1.5 million de dollars.

C’est ce qu’il doit se dire après cette année rookie passée en majoritairement en G-League, mais qui lui aura quand même permis de goûter à la NBA et aux playoffs dans la bulle, au sein d’une équipe qui l’a mis à l’aise. « Parfois j’avais l’impression d’être un vétéran, quand j’étais avec Enes (Kanter), parce qu’il agit comme un enfant » plaisante le Sénégalais, parfaitement intégré dans un rôle de mascotte qui lui convient.

« J’ai développé ça. C’était une question de perspective pour moi. Il faut voir ça comme une chance. J’ai de la chance d’être comme ça, je ne dois pas fuir. Ça m’a permis d’accepter davantage. »

En espérant que ça lui permette de jouer davantage l’an prochain, à Boston si possible pour continuer ce qu’il a construit individuellement et collectivement. « Je crois vraiment qu’on aurait pu aller au bout. On avait le talent et l’envie. Ça va nous donner un petit plus pour la saison prochaine. J’aimerais vraiment que tout le monde revienne et se mette au travail. Je suis sûr que la détermination de tout le monde sera un cran au-dessus. »

Il croise les doigts pour être de cette nouvelle aventure, et des suivantes : « Je dis à beaucoup de gens que si je pouvais terminer ma carrière ici, je le ferais probablement. »