« City Edition ». C’est le nom donné à la tenue des trente franchises NBA pour rendre hommage à leur ville.

Selon les équipes, c’est plus ou moins réussi, et à Chicago, les designers se sont creusés la tête pour proposer un équipement unique en son genre. Il y a d’abord les couleurs puisque le célèbre rouge est très discret, pour laisser place à des dominantes noire et or.

La franchise explique d’abord que la police « art déco » reprend celle utilisée au United Center, notamment à chaque entrée. Sur le short, le losange qui fait partie des signes distinctifs de l’ensemble. À l’intérieur du diamant se trouvent les quatre étoiles du drapeau de Chicago. Les étoiles sont placées dans les coins du losange pour imiter l’aspect des éléments de ferronnerie des gratte-ciels de la ville. Le losange est ensuite décliné sur le flanc du maillot avec des motifs qui rappellent l’influence de l’Art déco dans les bâtiments de la ville.

Sur le bas du maillot, la phrase « No Little Plans » prononcée par Daniel Burnham, l’un des plus grands urbanistes américains, qui s’était chargé de la reconstruction de la ville après l’incendie qui l’avait ravagée à la fin du XIXe siècle. À Zach LaVine et ses coéquipiers d’avoir « de grands projets » pour retrouver les playoffs…