Luguentz Dort remercie le basket pour l’avoir maintenu dans le droit chemin

Comme pour Duncan Robinson, qui racontait récemment la façon dont il a vécu l’échec de la Draft 2018, le cœur de Luguentz Dort a été mis à rude épreuve au soir du 21 juin 2019 qui devait marquer la date de son entrée en NBA par la grande porte.

Contrairement au shooteur de Miami, le joueur canadien d’origine haïtienne s’était rendu en famille au Barclays Center pour assister à une soirée qui a tourné au cauchemar lorsqu’Adam Silver a égrainé les soixante noms des heureux élus sans que le sien ne soit jamais cité.

« J’étais à terre » s’est-il remémoré pour la « Montreal Gazette » depuis Phoenix, où il s’entraîne en attendant la reprise. « C’était dur. J’étais assis là tout le temps, à entendre les noms des gars qui étaient appelés alors que je sentais que j’étais plus doué qu’eux…. Ne pas entendre mon nom était difficile. Marcher sur la scène et mettre la casquette d’une équipe, c’est quelque chose de très important. Mais ça n’est pas arrivé ».

Pour garder la tête haute, Luguentz Dort, qui sortait d’une belle saison avec Arizona State, s’est alors retourné sur son passé, et sur le miracle qu’il incarnait, lui, le fils de parents haïtiens arrivés au Canada à l’âge de 21 ans, cinquième d’une fratrie de six enfants, ayant grandi dans les quartiers défavorisés de Montréal Nord.

Lui qui se rêvait gardien de but au foot avant de bifurquer vers le basket à l’âge de 12 ans…

« Je regarde toujours en arrière et je pense à comment j’ai grandi, comment c’était quand j’étais jeune. Je ne prends rien pour acquis. Je suis l’un des chanceux qui ont réussi. Mais je resterai toujours humble et me souviendrai toujours d’où je viens », a-t-il ainsi déclaré au sujet de son ascension jusqu’à la NBA et l’obtention de son premier contrat garanti en juin dernier. « Montréal-Nord est un quartier difficile. Certains de mes amis ont pris le mauvais chemin. J’ai l’impression que le basket m’a sauvé. En quittant la maison tôt le matin et en revenant tard le soir, on ne pouvait pas vraiment faire autre chose. Et je faisais ça toute la semaine ».

Au moment de rentrer à l’hôtel après la Draft, Luguentz Dort n’a pas vraiment eu le temps de gamberger au final. Le front office d’Oklahoma City l’a en effet sollicité le soir-même afin de lui faire signer un « two-way contract ». Une opportunité qu’il a su saisir avec brio en passant de la G-League à l’équipe première dès le début du mois de décembre, pour mieux rendre la confiance à ses dirigeants quelques mois plus tard à l’issue d’une campagne de playoffs où il a quasiment doublé sa moyenne de points sur six matchs (12.5).

« Ça a été un très grand saut entre l’année dernière à aujourd’hui, mais c’est pour ça que j’ai travaillé », a-t-il conclu. « C’est là que je voulais être à cet âge. J’ai toujours dû faire mes preuves. C’est l’histoire de ma carrière et c’est pourquoi je suis si déterminé ».