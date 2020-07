Luguentz Dort, une éclosion foudroyante

Le 24 juin est définitivement une date pas comme les autres pour Luguentz Dort. Le 24 juin, c’est l’anniversaire de sa mère, et désormais, c’est aussi le jour où le Thunder lui a proposé un contrat de 5.4 millions sur quatre ans.

« C’est le plus beau cadeau que je pouvais t’offrir après tout ce que tu as fait pour moi. Rien de tout ça n’aurait été possible sans toi » a-t-il écrit à sa mère sur Twitter ce jour-là.

Il aurait pu aussi remercier ses frères qui lui ont dit d’abandonner le football pour s’orienter vers le basket, mais aussi Billy Donovan qui a cru en lui alors qu’il devait passer quasiment toute la saison en G-League. « J’avais des discussions avec mon agent, mais rien n’était vraiment sûr à 100% » explique-t-il à propos de sa prolongation de contrat. « C’était toujours incertain jusqu’à ces dernières semaines, et puis c’est arrivé« .

Le Québécois, non drafté, n’aura mis que quatre mois à convaincre ses dirigeants puisqu’il a effectué ses débuts en NBA le 6 décembre dernier alors qu’il est en « two-way contract ». Au début, on pense qu’il est là pour goûter au très haut niveau, mais son activité le rend presque indispensable, et le voilà qui devient titulaire sur les postes 2/3 alors qu’il ne mesure que 1m90 !

Le spécialiste du sale boulot

« Je pense que Lu est le genre de joueur qui fait tout ce que chacun n’a pas envie de faire, comme plonger sur les ballons, défendre sur le meilleur joueur d’en face. Et il est bon pour ça » explique Shai Gilgeous-Alexander.

Interrogé par The Oklahoman, son ancien coach à Montréal est étonné par sa trajectoire fulgurante. « J’ai été surpris de voir la vitesse à laquelle il s’est adapté à la vie en NBA » avoue Nelson Osse. « Ce qui m’a vraiment, mais vraiment surpris, c’est d’apprendre qu’il ne s’était même pas vraiment entraîné avec son équipe. On sait tous que la défense au basket est un concept collectif, et imaginez-le avoir cette chance de s’entraîner avec ses coéquipiers. Il pourrait vraiment s’améliorer. »

En effet, pour pouvoir le garder le plus longtemps possible avec eux, et ainsi utiliser au mieux les 45 jours autorisés, le Thunder le dispensait d’entraînements et faisait appel à lui essentiellement pour les matches. Pour autant, Luguentz Dort ne pensait pas que l’aventure allait se prolonger. « Je ne savais jamais quand j’allais retourner en G-League, et donc à chaque fois que j’entrais sur le terrain, c’était une opportunité de me montrer. »

Selon The Oklahoman, le Canadien devrait rester dans le cinq de départ du Thunder où son bilan comme titulaire parle pour lui : 16 victoires pour 5 défaites.

LEXIQUE

Two-way contract : Conçu pour créer une nouvelle passerelle entre la NBA et la G-League, ce type de contrat permet à chaque équipe de s’attacher les services d’un ou deux joueurs supplémentaires, pour les faire évoluer principalement dans leur franchise de ligue de développement affiliée mais aussi jusqu’à 45 jours en NBA. Passé ses 45 jours, la franchise doit alors laisser le joueur en G-League ou lui proposer un vrai contrat NBA.