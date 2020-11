Draft 2020 : LaMelo Ball a effectué un essai avec les Wolves

À six jours de la Draft, LaMelo Ball a effectué un essai avec les Wolves, et c’était tout simplement son premier essai pré-Draft. Peut-être que ce sera le seul…

Jusqu’à présent, le frère de Lonzo s’était contenté de rencontrer et de discuter avec les quatre équipes appelées à sélectionner aux quatre premières places : les Wolves, les Warriors, les Hornets et les Bulls.

Cet essai a eu lieu, semble-t-il à Los Angeles, et les Wolves s’étaient déplacés en nombre avec le président Gersson Rosas, le coach Ryan Saunders et le vice-président Sachin Gupta. Au menu, des exercices de tirs, de dribbles et de vitesse, et selon un source d’ESPN, tout s’est bien passé.

Depuis quelques jours, la cote de LaMelo Ball remonte, et notamment parce que des franchises appellent les Wolves pour récupérer ce premier choix et choisir le frère de Lonzo. Sauf que Minnesota, qui vise aussi Anthony Edwards, serait attaché à ce premier choix, et pourrait sélectionner LaMelo Ball pour l’associer à D’Angelo Russell à l’arrière.

Des rumeurs évoquent aussi un intérêt des Wolves pour le 6e choix des Hawks afin de récupérer un ailier ou un ailier-fort. Une chose est sûre, Minnesota a la main sur la Draft, LaMelo Ball et Anthony Edwards semblant aujourd’hui les deux grands favoris pour rejoindre la franchise le 18 novembre prochain.

Quant à James Wiseman, il ne veut pas être en concurrence avec Karl-Anthony Towns, et si les Wolves le sélectionnent, ce sera pour l’échanger. Sans doute à Charlotte.