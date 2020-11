Vincent Poirier ne veut pas faire une deuxième saison « en bout de banc à applaudir »

Avec 130 minutes disputées en 22 matchs de saison régulière et deux petites minutes en playoffs, la première expérience de Vincent Poirier a parfois eu des airs de calvaire avec les Celtics. Habitué à être hyperactif depuis le début de sa carrière, le pivot tricolore a dû faire l’amère expérience du banc, qu’il n’a finalement que très peu quitté. Une épreuve, notamment au niveau mental, sur laquelle il est revenu pour WE SPORT.

« Oui, il y a eu beaucoup d’excitation au début, et puis après comme je ne jouais pas, que je n’avais pas de temps de jeu, il y a eu de la frustration forcément. Cela ne m’a pas empêché de rester pro et de continuer à m’entraîner. C’est difficile à gérer mais c’est une situation dans laquelle je savais que j’allais être en venant d’Europe, en première année NBA en tant que rookie. C’est un peu le processus, je savais à quoi m’attendre, c’est la première année qui est passée, maintenant il faut passer la seconde ».

« Je ne fais pas une saison de plus en bout de banc à applaudir »

La saison prochaine représente un gros défi pour Vincent Poirier qui ne se voit clairement pas revivre le même cauchemar en 2020-2021, comme il l’a indiqué à son coach, Brad Stevens.

« J’ai eu une discussion avec le coach à la fin de la saison, je lui ai dit clairement que j’avais fait une année dans ce rôle et que je comprenais le rôle, la politique du club, à vouloir gagner, à faire jouer ceux qui ont mérité leur place. Je lui ai dit simplement que je ferai une année comme cela mais pas deux. Je pense qu’une première année c’est aussi fait pour t’aider à découvrir, à prendre tes marques, et que la deuxième année est celle pour prouver les choses. Je l’ai pris dans cette optique là et je suis prêt pour la deuxième année« .

Brad Stevens est donc au courant des dispositions du Français, et ce dernier prévient qu’il ne jouera pas les « cheerleaders » une saison de plus.

« Je ne sais pas où je serai (la saison prochaine), mais moi dans ma tête il est évident que je ne fais pas une saison de plus en bout de banc à applaudir (…). J’ai signé deux années, donc ça me donne deux ans pour réussir. Il me reste une année et je ne ferai pas machine arrière, je n’irai pas casser mon contrat pour retourner en Europe. Je me laisse deux ans, on ne sait pas ce qu’il peut arriver. Au bout de ces deux années, on verra ce qu’il en est ».

Lire l’interview de Vincent Poirier sur WE SPORT