Jeff Hornacek finalise son arrivée aux Rockets

Si les Rockets se sont fait doubler sur Nate McMillan, qui a finalement rejoint le banc des Hawks, ils sont sur le point de recruter Jeff Hornacek pour épauler Stephen Silas.

Selon Fox Sports, l’ancien coach des Suns et des Knicks finalise son contrat, et vu son profil, on imagine qu’il sera le spécialiste offensif parmi les assistants, et il va avoir du travail puisque l’attaque sera remodelée.

« On était la sixième attaque, donc venir et annoncer des énormes changements, ça n’aurait pas vraiment de sens », avait expliqué Stephen Silas lors de sa prise de fonctions. « Ce que je vais faire, c’est rendre la vie plus facile à ces joueurs, mettre quelques systèmes en place qui vont forcer les défenses à prendre des décisions. Être plus polyvalent en attaque, mais jouer sur les forces des joueurs. Pas trop d’isolations, même s’il y en aura car c’est le jeu d’Harden et Russell Westbrook. Je ne vais pas les empêcher de faire ce qu’ils font très bien, mais je vais faire des modifications pour ne plus être la sixième, mais la première ou deuxième attaque de la ligue. »

Si Jeff Hornacek reste sur un échec aux Knicks, il faut rappeler que Phil Jackson lui imposait l’attaque en triangle, et il est donc difficile de le juger sur cette période. En revanche, on se souvient que ça s’était bien mieux passé aux Suns, et notamment en 2014, avec une attaque articulée autour d’Eric Bledsoe et de Goran Dragic, deux meneurs de jeu. À l’époque, il y avait d’ailleurs P.J. Tucker dans l’effectif.

Outre John Lucas et Jeff Hornacek, qui ont tous les deux une expérience de « head coach », d’autres assistants devraient prochainement rejoindre les Rockets, et on avait évoqué les noms de DeSagana Diop, assistant au Jazz, de Rick Higgins, adjoint de Steve Clifford au Magic, ainsi que de Will Weaver, le favori pour entraîner le Thunder.