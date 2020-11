Will Weaver, favori pour coacher le Thunder ?

Alors qu’on sait désormais que la prochaine saison débutera le 22 décembre prochain, le Thunder n’a toujours pas nommé de successeur à Billy Donovan. On sait que la direction a plusieurs noms en tête, et essentiellement des assistants, mais aucun nom ne se dégage. Peut-être parce que leur cible numéro 1 est en… quarantaine.

ESPN révèle ainsi que Will Weaver est bien arrivé à Oklahoma City mais qu’il doit se soumettre à une période de quarantaine. Pourquoi ? Parce qu’il débarque d’Australie où il entraînait les Sydney Kings, l’équipe d’Andrew Bogut et de Didi Louzada, le rookie brésilien des Pelicans. Les dirigeants de l’équipe australienne ont confirmé qu’ils avaient donné leur feu vert pour que Will Weaver rentre aux Etats-Unis pour passer son entretien.

« Will nous tient informés de manière permanente des discussions récentes auxquelles il a participé » a déclaré à ESPN le propriétaire de Kings, Paul Smith. « Nous soutenons Will dans ce processus, car le but des Sydney Kings est d’aider les personnes ambitieuses à avancer dans leur carrière. Que ce soit un joueur, un entraîneur ou un membre de notre équipe de direction, mon plus grand plaisir est de voir les gens réaliser leurs ambitions. »

Pressenti pour prendre en main les Pelicans avant que Stan Van Gundy ne soit nommé, Will Weaver n’a que 36 ans, mais il a déjà une belle expérience en NBA puisqu’il a été assistant de Brett Brown aux Sixers et de Kenny Atkinson aux Nets. Ancien coach de Long Island en G-League, il fait aussi partie du staff de l’équipe d’Australie depuis six ans. Un parcours international et dans des ligues mineures qui rappelle celui de Nick Nurse.