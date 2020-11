Le Thunder aurait toujours des assistants dans son viseur

Le Thunder reste la dernière franchise à chercher un coach pour la saison prochaine et les bruits de couloirs demeurent discrets avec peu de noms qui circulent.

Le New York Times nous apprend toutefois que les dirigeants d’Oklahoma City auraient toujours dans leur viseur des assistants. Will Hardy, celui de Gregg Popovich à San Antonio, est encore évoqué avec insistance.

Ainsi que ceux de Charles Lee et Mark Daigneault. Le premier travaille avec Mike Budenholzer depuis 2014, avec quatre saisons à Atlanta puis les deux dernières du coach à Milwaukee. Le second est un assistant du Thunder et ancien coach de l’équipe de G-League, les Oklahoma City Blue, qu’il a dirigée cinq saisons.

Enfin, il ne faudrait pas écarter Brian Keefe, dont le nom émerge depuis plusieurs semaines, ni celui de Will Weaver, le coach des Sydney Kings, ancien assistant à Philadelphie et Brooklyn.