Puma présente sa nouvelle Clyde All-Pro, avec une édition Kyle Kuzma

Deux nouvelles silhouettes ont rejoint la gamme basket de Puma lundi. Si la Clyde All-Pro basse est dans la lignée des précédents modèles de la marque allemande, la déclinaison Mid Kuzma a le mérite de proposer quelque chose d’original au milieu d’un marché assez sage ces derniers mois.

À première vue, la chaussure en cuir imaginée par le joueur des Lakers et le designer Rhuigi Villasenor ressemble à beaucoup de modèles rétro. Mais Puma annonce qu’elle est bien destinée à jouer sur les parquets. « Fabriquée pour les terrains et approuvée par la rue », résume Puma. On devrait donc voir Kuzma la porter dès la reprise au mois de décembre.

Pour les autres joueurs sous contrat, c’est plutôt la Clyde All-Pro basse qui devrait être utilisée. Une chaussure que l’équipementier promet très légère. L’amorti est assuré par une mousse ProFoam+. Les deux premiers coloris, à base de blanc, seront disponibles à partir du 11 novembre, pour 130 dollars.

Il faudra attendre un peu plus longtemps pour la Kuzma, annoncée pour le 27 novembre, à 150 dollars.

