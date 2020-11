Les Knicks et les Pistons également intéressés par Facundo Campazzo

Alors qu’il lui reste plusieurs années de contrat avec le Real Madrid (et que sa clause libératoire a été fixée à six millions d’euros…), Facundo Campazzo suscite toujours autant d’intérêt en NBA. On savait que les Wolves, les Mavs et les Spurs étaient intéressés par le meneur de jeu dès cette intersaison. Minnesota semblait d’ailleurs avoir une longueur d’avance grâce à la présence de Pablo Prigioni dans le staff de Ryan Saunders.

Mais d’après Orazio Francesco Cauchi, les Knicks et les Pistons se seraient également renseignés sur le joueur de 29 ans. Les deux clubs disposent d’un effectif assez jeune et devraient être actives sur le marché de la free agency.