Facundo Campazzo voudrait finalement rejoindre la NBA dès la saison prochaine

Plusieurs fois, ces derniers mois, l’agent de Facundo Campazzo a répété que l’option NBA n’était pas d’actualité pour son joueur. De son côté, son compatriote argentin Andres Nocioni expliquait que le meneur du Real Madrid avait bien la ligue américaine dans un coin de la tête.

Visiblement, ce serait le second qui aurait raison puisque Marca nous informe que Facundo Campazzo est décidé à rejoindre dès maintenant la NBA.

Nos confères espagnols ajoutent même que le Real Madrid a d’ores et déjà accepté l’idée de perdre sa star et que les Wolves et les Mavericks seraient les plus intéressés par le meneur de 29 ans.

Reste maintenant à voir comment ce départ va s’organiser. Car l’Argentin possède une clause libératoire de six millions d’euros, que le club de Madrid va réclamer en totalité. Il faut donc payer en une seule fois et les franchises NBA ne peuvent participer qu’à hauteur de 750 000 euros.

Facundo Campazzo doit donc sortir 5 250 000 euros de sa poche. Pour l’aider, il faudrait que le Real Madrid change d’avis et accepte un paiement échelonné ou qu’il signe un gros contrat en NBA. Mais, crise du Covid-19 oblige, l’heure n’est pas aux grosses dépenses du côté des propriétaires NBA.