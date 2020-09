Minnesota serait le mieux placé pour Facundo Campazzo

Vainqueur dimanche de la SuperCoupe 2020 face au FC Barcelone, le Real Madrid pourrait perdre Facundo Campazzo et Gabriel Deck. C’est ce qu’annonce Marca, qui révèle que le meneur argentin aurait déjà commencé à payer sa clause de sortie, et qu’il attendrait l’ouverture de la « free agency » pour officialiser son départ.

MVP de l’édition 2020 de la SuperCoupe avec ses 21 points, Facundo Campazzo serait sur les tablettes de trois franchises, San Antonio, Dallas et Minnesota, et ce sont les Wolves qui seraient les mieux placés pour le signer.

Notamment grâce à la présence de Pablo Prigioni, ancien meneur de l’Argentine, aujourd’hui assistant de Ryan Saunders à Minnesota. Mais Marca précise que Dallas et San Antonio ont des arguments pour le faire venir. Chez les Mavs, il pourrait reprendre le rôle de J.J. Barea, tandis que chez les Spurs, Gregg Popovich serait fan de son profil.

Quant à Gabriel Deck, en fin de contrat, il serait dans le viseur de deux franchises NBA, sans doute convaincues par ses performances à la Coupe du monde 2019. Peut-être s’agit-il des Lakers puisque le regretté Kobe Bryant voulait le faire venir à Los Angeles… « Kobe ne connaissait pas tous les noms, mais il me posait des questions, » expliquait Manu Ginobili il y a un an. « Kobe est un grand fan de basket, un étudiant du jeu. Il me posait des questions et je lui répondais à propos des joueurs. Il est tombé amoureux de Tortuga (Gabriel Deck). Après le match, j’ai dit à Tortuga qu’il avait un nouveau fan en la personne de Kobe et qu’il voulait l’emmener aux Lakers. »