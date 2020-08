Facundo Campazzo prêt à faire des sacrifices pour rejoindre la NBA

Le New York Times confirme que Facundo Campazzo a de grandes chances de rejoindre la NBA la saison prochaine, et selon leurs sources, le Real Madrid s’est fait une raison depuis trois mois. Son meneur argentin va faire ses valises, et on évoque la piste de Dallas où il pourrait rejoindre un ancien madrilène, Luka Doncic, mais aussi de Minnesota où son compatriote Pablo Prigioni est assistant.

Si Campazzo a donc fait son choix, il reste tout de même un obstacle de taille : sa clause libératoire fixée à six millions d »euros. Les Mavericks comme les Wolves peuvent y participer à hauteur de 725 000 dollars, soit 615 000 euros. C’est peu, et le quotidien new-yorkais rapporte que le joueur serait prêt à faire une croix sur 1.2 million d’euros, soit son salaire d’août à octobre, pour aider les Maverickes.

Il resterait tout de même quatre millions d’euros à verser, et les différentes parties pourraient s’entendre sur un échelonnement des versements. Pour l’instant, il se murmure que le Real voudrait la somme en un seul versement…