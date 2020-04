Facundo Campazzo dans le viseur des Spurs et des Mavericks ?

La rumeur nous vient de Croatie et du site Crossarka : Facundo Campazzo intéresserait les Spurs et Dallas.

Pas étonnant par rapport à sa dernière Coupe du monde et de son apport au Real Madrid, qui compense sa petite taille et son pourcentage aux tirs douteux sur les tablettes des scouts texans : il tournait cette saison à 9.9 points à 40% aux tirs dont 31% de loin et 7.1 passes en Euroleague.

Problème : il a renouvelé son contrat en août dernier avec le Real Madrid, jusqu’en 2024, et possède une clause de sortie d’environ 7 millions d’euros… Ça fait cher pour libérer un joueur de rotation qui devrait faire avec Dejounte Murray et Patty Mills à San Antonio, ou Luka Doncic, Delon Wright et Jalen Brunson à Dallas.