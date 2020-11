Draft 2020 : Aaron Nesmith, le spécialiste du 3-points

Même si c’est compliqué d’évaluer les joueurs cette saison, la quasi-totalité des franchises rêvent de trouver au premier ou au second tour l’équivalent d’un Duncan Robinson ou d’un Joe Harris. Voire le nouveau Tyler Herro. Un pur shooteur capable de faire exploser une défense.

Dans cette Draft, on trouve évidemment quelques spécialistes du shoot extérieur, et le meilleur d’entre tous est peut-être Aaron Nesmith (1m98, 20 ans), un arrière/ailier qui a doublé ses points cette saison à Vanderbilt avec un superbe 52% à 3-points avec 8 tirs en moyenne par match ! Rappelons que la NCAA a reculé sa ligne à 3-points, et que c’est donc plutôt remarquable.

« On le compare à Khris Middleton » explique Jerry Stackouse au New York Post. « Il est parfait pour un poste sur les ailes. Il la taille, il a la force, et au-delà d’être un shooteur, il s’implique aussi en défense. »

« Le plus pur shooteur à 3-points de la Draft »

Actuellement, la cote d’Aaron Nesmith le situe entre les 10e et 15e places, et ce qui inquiète finalement, c’est son état physique. Il n’a joué que 14 matches la saison passée en raison d’une fracture de fatigue au pied, et c’est évidemment compliqué d’en faire un « lottery pick » s’il y a des incertitudes sur son physique. Autre doute, le fait qu’il n’ait joué qu’un match de la SEC cette saison, ce qui signifie qu’il a essentiellement fait ses stats face à des petites ou moyennes universités. Mais à 23 points par match, même sur 14 matches, c’est très intéressant.

« En NBA, il y a toujours de la demande pour des shooteurs, et c’est l’un des meilleurs shooteurs de toute la NCAA. Il n’y en a pas beaucoup qui sont meilleurs que lui dans la Draft » estime Jerry Stackhouse. « Mais c’est aussi quelqu’un de super, attentif à ses coéquipiers. Il fait toujours ce qu’il y a de mieux pour l’équipe. C’était un super leader pour nous, même après sa blessure. »

Considéré comme « une éponge » par son coach et en concurrence avec Devin Vassell sur ce profil, Aaron Nesmith a la préférence de Fran Fraschilla, le gourou d’ESPN en matière de Draft. « Nesmith n’est pas aussi complet en défense que Vassell, mais c’est le plus pur shooteur à 3-points de la Draft. Il ne fait pas que du catch-and-shoot, et il était très bien en mouvement dans les systèmes NBA de Stackhouse. Pour les anciens comme moi, il me rappelle un Dale Ellis ou un Rolando Blackman. » Plutôt Ellis d’ailleurs car il est moins félin et délié qu’un Blackman.

Autre analyse, celle de Matt Babcock, l’ancien agent aujourd’hui spécialiste de la Draft. « Ils sont très proches. Même si les deux sont de bons shooteurs extérieurs, Nesmith a certainement l’avantage dans ce secteur. C’est un shooteur d’élite. Cependant, Vassell est bien meilleur en défense. L’un dans l’autre, je les place quasiment sur un pied d’égalité. Je pense que l’un des deux serait un choix approprié pour les Knicks avec le 8e choix. »

Pour l’instant, c’est Devon Vassell qui est le plus fréquemment cité dans le Top 10 des « Mock Draft ».