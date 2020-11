L’avenir des Hawks continue de se mettre en place autour de Trae Young. Avec de nombreux jeunes joueurs à fort potentiel, de John Collins à Clint Capela, dernier arrivé, en passant par Kevin Huerter ou encore le tandem Hunter-Reddish, Lloyd Pierce espère bien passer un cap l’an prochain, et attend davantage de ses « role players ».

« De’Andre Hunter et Cam Reddish doivent s’affirmer davantage, être plus agressifs et avoir l’état d’esprit nécessaire pour être plus productifs des deux côtés du terrain », avait notamment lancé le coach des Hawks au début du mini-camp d’entraînement d’Atlanta il y a un mois.

Globalement, tous les potentiels « lieutenants » doivent élever leur niveau. Le premier d’entre eux devra être John Collins. Le poste 4 va vite devoir trouver comment rester productif aux côtés de Clint Capela et montrer qu’il n’a pas perdu son temps pendant la longue intersaison des Hawks.

« John a été formidable » souligne Lloyd Pierce. « Il a fait un super travail avec les entraîneurs en ce qui concerne le périmètre, le dribble et beaucoup de finitions différentes qu’il crée lui-même ».

Miser sur la communication pour intégrer les nouveaux au plus vite

Alors que son effectif pour 2020-2021 est encore loin d’être au complet et qu’il faudra notamment intégrer Clint Capela au mieux, Lloyd Pierce a pointé du doigt le premier élément indispensable à la réussite d’Atlanta la saison prochaine : la communication.

« C’est une priorité à chaque saison », ajoute-t-il. « C’est facile de dire que ce sera plus important cette année que la saison dernière. Mais c’est toujours important. Ça l’est d’autant plus lorsque vous ajoutez de nouveaux joueurs à votre roster. Parmi les nouveaux, il y aura Clint, et il nous reste quatre ou cinq places à pourvoir. Donc si nous n’arrivons pas à communiquer, nous serons perdus. Je pense qu’on a ça à chaque fois qu’on redémarre une saison. Vous ajoutez de nouveaux joueurs qui apprennent le système que vous mettez en place, et la capacité de l’équipe à se mettre sur la même longueur d’onde est une étape essentielle ».

La réussite des « lieutenants » de Trae Young sera en tout cas indispensable si Atlanta veut remplir son objectif, le même que la saison dernière : disputer les playoffs.

« On va commencer l’année avec le besoin d’être rapidement compétitif », reconnait Lloyd Pierce. « Dire qu’on vise les playoffs, ça place notre état d’esprit sur ce qu’on veut accomplir cette saison. Mais en tant qu’équipe en phase ascendante, on doit se rassembler et construire en s’appuyant sur notre base, c’est vraiment notre objectif ».