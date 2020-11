Un deuxième sponsor sur les maillots NBA ?

Pour compenser les énormes pertes liées à la crise sanitaire, la NBA multiplie les pistes, et c’est du côté du sponsoring que des dizaines de millions de dollars pourraient être trouvés. On sait que la NBA envisage de s’ouvrir aux publicités pour l’alcool, les jeux en ligne et les casinos, et selon le Sport Business Journal, il faudra aussi surveiller les maillots de match, mais aussi d’entraînement et les tenues d’échauffement.

En effet, la NBA vient d’autoriser les franchises à placer des publicités de plus grande taille sur les maillots d’entraînement, et elle discute actuellement de la possibilité d’ajouter de la publicité sur les tenues d’échauffement, et même un deuxième « patch » sur les maillots de match. « Ces nouvelles opportunités illustrent la volonté de la ligue et des équipes de continuer à trouver des moyens innovants de générer de la valeur pour nos partenaires et nos fans« , a réagi Nic Barlage, le président des Cavaliers.

Même son de cloche chez Dan Costello, vice-président des Suns, chargé des partenariats. « Nous apprécions que la ligue jette un regard neuf sur le jeu, la diffusion et la manière dont les équipes peuvent apporter de la valeur à nos partenaires en ces temps difficiles. Cette collaboration est essentielle en ce moment, et si nous pouvons apporter un peu de créativité à des choses comme le placement de sponsors le long du terrain, la réalité augmentée qui encourage l’engagement des fans et l’exposition des partenaires lors des diffusions, tout le monde y gagne. »

Comme le sous-entend ce dirigeant, la NBA a aussi autorisé l’arrivée de publicités derrière la ligne de fond, près du panier. Il s’agira de sponsors locaux, et ces panneaux publicitaires ou inscriptions apparaîtront pour les rencontres diffusées par les télévisions locales. Pour des diffusions sur le réseau national (ESPN, ABC), cet ajout de publicités n’est pas tranché.

Enfin, la NBA va autoriser les franchises à trouver davantage de sponsors à l’étranger. Actuellement, chaque équipe était limité à deux contrats internationaux. Ce nombre passe désormais à trois.