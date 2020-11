Daryl Morey mise beaucoup sur Joel Embiid pour aller décrocher le titre

« C’est pour ça que je n’ai pas pu faire venir Doc Rivers à Houston. Il a vu le roster et il a dit : « C’est incroyable ! Et désolé de ne pas avoir pu prendre l’avion pour Houston pour te voir Daryl ». Et quelques semaines plus tard, c’était à mon tour d’arriver ici ».

C’est par cette note humoristique que Daryl Morey, dirigeant emblématique des Rockets depuis près de 15 ans, a marqué sa première conférence de presse en tant que président des opérations basket des Sixers.

Alors qu’il voulait d’abord prendre une année sabbatique à l’issue de cette saison, l’esprit de compétition de Daryl Morey a repris le dessus et l’opportunité de prendre les commandes d’une franchise historique au potentiel établi l’a convaincu de repartir pour une nouvelle aventure. À l’Est.

« C’était mon plan à la base, et ma femme me poussait dans ce sens », concède-t-il d’abord. « Mais je suis un gars assez compétitif, et mes enfants m’en font voir de toutes les couleurs à la maison à ce sujet. Mais Elton (Brand, le GM), Doc (Rivers) et Josh (Harris, le propriétaire) ont été infatigables, tout simplement infatigables, dès que j’ai quitté les Rockets. Franchement, quand vous regardez ce qu’Elton a mis en place, cette liste avec Joel (Embiid) et Ben (Simmons) comme têtes d’affiche mais avec de grands joueurs à leurs côtés, Al (Horford), Josh (Richardson), Tobias (Harris) et certains jeunes arrivés l’année dernière… Et puis je suis avec Doc, avec qui j’ai beaucoup discuté. Plus vous vous intéressez aux joueurs qui sont ici, plus vous êtes enthousiaste par ce que cette équipe peut faire ».

Doc Rivers, la clé de la réussite des Sixers ?

Comme attendu, l’objectif sera d’aller chercher le titre. « Et on fera tout ce qu’il faut pour y arriver », a déjà martelé Daryl Morey.

Pour y parvenir, ce dernier comptera avant tout sur Doc Rivers afin de pouvoir tirer le maximum du talent présent dans l’effectif et voir jusqu’où ces Sixers peuvent aller. Pas de révolution en vue donc, juste une bonification.

« Je dirais d’abord que la façon dont nous jouerons va dépendre de Doc » ajoute-t-il. « Mais c’est une des raisons pour lesquelles je suis très enthousiaste d’être ici, c’est pour travailler avec un coach comme Doc, un champion NBA. Je crois, et je pense qu’il est d’accord avec moi, que la meilleure façon de gagner en NBA est de prendre le talent des joueurs en place et de trouver comment l’utiliser au mieux. N’est-ce pas ? Il ne s’agit pas de façonner un joueur dans un système particulier. C’est d’essayer de tirer le meilleur parti de ce que vous avez ».

Comme Doc Rivers l’a rappelé, Daryl Morey pense également que Ben Simmons et Joel Embiid peuvent jouer ensemble et remporter le titre. Est-ce qu’ils peuvent le faire avec cet effectif ou est-ce qu’il faudra le modifier en profondeur pour y parvenir ? C’est la question, mais ce premier jour n’était pas le moment d’y répondre….

Joel Embiid au cœur du projet

Pourquoi Daryl Morey a-t-il fait une croix sur son année sabbatique ? C’est en grande partie pour Joel Embiid. « Il y a peu d’opportunités qui vous donnent une chance de gagner, et j’ai senti que c’était le bon mariage » continue le dirigeant. « Joel est un intérieur très dominant. Je suis enthousiaste d’en revenir à ça. J’ai travaillé avec Yao Ming et nous avons été proches du titre à Houston avec Yao Ming. Je pense qu’on peut l’atteindre avec Joel. »

Pour le nouveau président des Sixers, il faut faire avec ses armes, et Joel Embiid est la meilleure arme de Philadelphie. C’est visiblement autour de lui qu’il veut construire.

Il s’est ainsi amusé à rappeler que lorsqu’on lui demandait ce qu’il ferait avec le Shaq de la grande époque dans son effectif, l’architecte des « Pocket Rockets » répondait qu’il lui donnerait le ballon 100 fois par match.

« Le but n’est pas de tirer à 3-points, mais de gagner. Vous pouvez marquer par des tas de façons. Joel est l’un des joueurs les plus dominants de la ligue poste bas […] Il faut faire du mieux possible avec ce qu’on a. Ce n’est pas compliqué de voir que lorsque Joel est sur le parquet, en bonne santé, et il l’est souvent depuis un moment, quand il est concentré et motivé, cette équipe est incroyable défensivement. Et comme il est aussi très doué offensivement, Joel est le genre de joueurs qui vous font gagner des titres, si vous regardez l’histoire de la NBA. À Houston, on a essayé de construire la meilleure équipe possible autour de nos qualités et c’est ce qu’on va faire ici avec Doc. »