Daryl Morey signe pour cinq ans aux Sixers

Sur le papier, les destins de Doc Rivers et de Daryl Morey seront liés à Philadelphie puisque The Athletic annonce que Daryl Morey va s’engager pour cinq ans avec les Sixers comme président, soit la même durée que Rivers. Ce qui permettra aux deux de travailler main dans la main pour mener la franchise vers le titre. Les Sixers n’ont plus atteint les Finals depuis 2001, et ils n’ont plus gagné le titre depuis 1983.

Nos confrères confirment aussi que Elton Brand a paraphé une prolongation de contrat sur plusieurs saisons, et il restera donc GM, et travaillera sous les ordres de Morey. On suivra de près leurs premières décisions de l’automne, et plus particulièrement le soir de la Draft, puis lors de l’ouverture de la « free agency ». Même si Ben Simmons et Joel Embiid semblent intouchables, il devrait y avoir du mouvement aux Sixers après le fiasco de la dernière saison.

On en saura peut-être un peu plus lundi puisque les Sixers tiendront une conférence de presse pour officialiser l’arrivée de Morey.