Sam Hinkie valide l’arrivée de Daryl Morey aux Sixers

Ancien assistant de Daryl Morey aux Rockets au milieu des années 2000, Sam Hinkie était devenu GM des Sixers en 2013 à seulement 36 ans, et c’est à lui que l’on doit le fameux « Trust The Process » avec plusieurs saisons de reconstruction basées sur la Draft. Adepte des « analytics » comme son mentor, Sam Hinkie n’aura finalement tenu que trois ans, et c’est la famille Colangelo qui l’avait poussé vers la sortie.

Aujourd’hui consultant pour des franchises NFL, toujours dans le domaine des stats avancées, il a réagi à l’arrivée de Daryl Morey comme président des Sixers.

« Je suis ravi. Je trouve que c’est une super nouvelle. Ce n’est pas une bonne recrue, c’est une super recrue » a-t-il expliqué sur ESPN. « C’est vraiment une grande décision de la part de la franchise. De la part d’une franchise que j’affectionne beaucoup. Avec une flopée de gens que j’affectionne beaucoup. Je pense simplement que ça augure de belles choses pour l’avenir des Sixers, une franchise qui compte pour moi. Donc je suis ravi. »

Même s’il n’a aucun conseil à donner à Sam Hinkie, il croit fermement que la franchise doit continuer de s’appuyer sur Ben Simmons et Joel Embiid. Quand on a deux superstars en puissance, on les garde. C’est son message.

« Est-ce que les gens se souviennent de ce qu’il a fallu faire pour les obtenir ? Récupérer une star en NBA est quasi impossible, mais c’en est proche. Cela demande une chance incroyable, ou beaucoup de temps, ou alors il faut trouver d’autres moyens. Quel âge à Joel ? 26 ans. Annoncer qu’on efface tout alors qu’on possède un jeune joueur qui entre dans ce qu’on appelle habituellement son âge d’or… Non ! Le boulot numéro 1, c’est de récupérer de très grands joueurs dans son équipe. C’est la première mission, et Joel en est un. Et je ne suis pas le seul à le penser. »

Ce sera donc à Doc Rivers de trouver les systèmes pour que le duo Simmons-Embiid fonctionne enfin à plein, en l’entourant au mieux, afin qu’il mène les Sixers vers les Finals.