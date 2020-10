Nike : une touche de bleu dans la brume pour la Zoom Freak 1

La Grèce n’est jamais bien loin quand Nike pense à Giannis Antetokounmpo. C’est probablement comme ça qu’on peut interpréter la présence d’une semelle bleu et blanche sous une empeigne grise.

En général, les teintes « Cool Grey » de Nike et Jordan sont plutôt sages. Mais cette fois, en plus du bleu, une semelle verte complète l’ensemble et l’intérieur du pied a droit à un empiècement noir. Autre détail original, on retrouve les enseignes des jeux de cartes à l’intérieur de la virgule de nike.

Cette teinte originale est attendue pour le 5 novembre. En France, la Zoom Freak 2 est proposée pour 120 euros.

via Sneakernews

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com les Nike Lebron 18 « LA Team » et combinez force et vitesse comme Lebron James grace au double amorti sous le pied pour dominer le jeu du début à la fin !