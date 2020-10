Daryl Morey va devenir le futur président des Sixers !

On savait depuis quelques semaines que les Sixers étaient à la recherche d’un nouveau président, poste inoccupé depuis maintenant deux saisons. Ils ont visiblement trouvé leur homme… en la personne de Daryl Morey !

D’après ESPN, l’ancien GM des Rockets, qui a démissionné il y a deux semaines de son poste à Houston, est en discussion avancée avec les dirigeants de Philadelphie.

Les deux camps auraient commencé à échanger dès le départ de Daryl Morey de Houston et tout se serait accéléré ces derniers jours. Si bien que le dirigeant devrait rapidement devenir le nouveau président des Sixers.

Cette arrivée ne pousse pas Elton Brand vers la sortie puisque Adrian Wojnarowski assure que l’ancien joueur conserverait bien son poste de GM.

Du changement était attendu cet automne du côté de Philadelphie et avec Doc Rivers sur le banc et Daryl Morey dans les bureaux, il a eu lieu et ce double recrutement est clinquant, sur le papier. Reste à savoir comment les trois hommes vont cohabiter sur la politique sportive à mener et sur l’identité de l’équipe à déterminer.