Gary Trent Jr. veut continuer sur la lancée de sa grosse fin de saison

Avec ses 16.9 points de moyenne (à 52% aux tirs et 51% à 3-points) sur les huit derniers matchs de saison régulière disputés par les Blazers dans la « bulle », Gary Trent Jr. a totalement explosé à Orlando. Mais à l’image de toute son équipe, ses playoffs furent cependant beaucoup plus compliqués face aux Lakers, avec « seulement » 9.6 points de moyenne (à 36% aux tirs et 42% à 3-points).

Pour autant, le jeune arrière s’est imposé comme l’une des révélations de Disney World en compagnie de Jamal Murray, Tyler Herro ou Michael Porter Jr. et il a le profil pour compléter le duo Damian Lillard – C.J. McCollum.

Il s’agira maintenant pour Gary Trent Jr. de confirmer les espoirs entrevus en Floride et, ce, dès la saison prochaine. Pour ce faire, et même si la date de reprise n’est toujours pas connue, il s’entraîne sans relâche – une à deux fois par jour – afin de gommer ses points faibles et devenir aussi complet que possible. En s’appuyant, surtout, sur cette mentalité qui lui a permis d’atteindre ses objectifs de l’intersaison 2019 : diriger et jouer.

« Vous ne pouvez jamais revenir en étant le même joueur », explique-t-il à NBC Sports. « Mon but c’est de n’avoir aucune faiblesse dans mon jeu, tant offensivement que défensivement. Donc je continue de travailler pour m’assurer de remplir cet objectif. […] Et quand nous sommes rentrés de la bulle, ou plutôt dès que nous sommes rentrés de la bulle, j’ai bossé pendant quelques jours encore, car mon intention était évidemment de continuer à jouer. Donc je suis revenu et, après ça, j’ai probablement travaillé pendant trois jours. Mais ensuite, je devais laisser mon corps se reposer. J’étais fatigué. »

Peser en attaque mais aussi en défense

Cette fin de saison dans la « bulle » a aidé comme rarement le 37e choix de la Draft 2018 dans sa progression. Contrairement à Anfernee Simons, son coéquipier également drafté il y a deux ans, Gary Trent Jr. a su saisir les opportunités qui s’offraient à lui. Au point de faire partie des éléments-clés des Blazers en playoffs.

Contre les Lakers, le joueur de 21 ans a ainsi été beaucoup responsabilisé par Terry Stotts. Car son coach lui a tout simplement demandé de s’occuper de LeBron James en défense, un domaine dans lequel il n’excelle pourtant pas encore. Périlleuse, cette mission a néanmoins servi à l’apprentissage de l’ancien élève de Duke, qui a pu se rendre compte du degré d’exigence du plus haut niveau.

« Avoir la possibilité de jouer contre les Lakers et de disputer des matchs de classement, où la victoire était impérative, ça n’a rien fait d’autre que d’être bénéfique à mon jeu et ma carrière. Tant dans la prise de décision que dans l’apprentissage des détails. […] Ça représente un grand bond en avant pour moi. »

Représenté depuis peu par Klutch Sports, l’agence de Rich Paul, Gary Trent Jr. a tout intérêt à continuer sur sa lancée afin de signer un prochain exercice de haut vol. À l’issue de celui-ci, il sera effectivement « free agent » et ne devrait pas manquer d’offres au regard de son âge, de son profil et de ses qualités, recherchées dans la NBA actuelle.