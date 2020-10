Eric Gordon croit encore aux « Pocket Rockets »

Alors que les Rockets n’ont toujours pas d’entraîneur, et qu’ils ont même perdu leur GM historique, Daryl Morey, le patron est monté au créneau pour réaffirmer sa confiance dans le groupe actuel.

Selon Tilman Fertitta, « on a James Harden et Russell Westbrook, et quasiment 90% de notre masse salariale est accaparée par eux deux et Eric Gordon. Quand on possède des joueurs comme Eric, PJ (Tucker), James et Russell, il n’y a aucune raison d’exploser son roster ».

Un avis que partage Eric Gordon, dans le Ashley Nevel Show. « On doit juste être capable de se serrer les coudes avec le même groupe de gars, de créer une meilleure cohésion, et d’essayer de faire mieux » explique l’arrière. « On doit tenter d’utiliser chaque joueur à son meilleur. Je pense que ça nous permettra de faire mieux à long terme. »

« Il y a toujours de grandes attentes avec cette équipe »

Clairement, Eric Gordon ne croit pas à l’explosion du groupe, ou au transfert d’un joueur majeur. « Je ne pense pas qu’ils vont reconstruire l’équipe. L’équipe est bonne. Je me fous de ce que disent beaucoup de gens. Il y a eu des blessures, et le reste… On a tout vu ici. Mais on gagne plus de 50 matches, et on sera encore là en playoffs. »

Pour Eric Gordon, l’équipe a été remodelée en février et elle a perdu face aux futurs champions. Donc il ne faut pas forcément tout mettre à la poubelle. « Il y a toujours de grandes attentes avec cette équipe. C’est comme ça depuis que je suis là, et je l’ai vécu depuis quatre ans. On ne peut pas oublier, non plus, qu’on a toujours perdu face à l’équipe qui a gagné le titre (ndlr : uniquement en 2018 et 2020…). On doit trouver un moyen de franchir un cap. La cohésion doit s’améliorer. L’an passé, on a fait beaucoup de changements. On est passé au « small ball » au milieu de la saison. En playoffs, ce n’est qu’une question de duels. »