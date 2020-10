Quelques jours après la présentation des maillots « Classic Edition » que porteront les Nets en 2020-21, Kevin Durant est déjà prêt. Le numéro 7 pourra porter une superbe KD13 qui reprend exactement le même motif bleu légèrement décoloré, avec des accents rouges.

La date de sortie de ce coloris n’est pas encore connue.

Par ailleurs, il pourrait y avoir des surprises côté chaussures du côté de Brooklyn dans les mois à venir. Car selon le Daily News, Kevin Durant et Kyrie Irving auraient décidé de collaborer sur une chaussure. C’est Ben Nethongkome, le designer de la Kyrie 7, qui l’a révélé à nos confrères.

Kyrie Irving aurait d’abord appelé son coéquipier pour sa vanter de sa nouvelle chaussure.

« Il y a eu un peu de compétition amicale en mode : Qui a la meilleure chaussure ? » raconte Ben Nethongkome. « Et puis c’est devenu : « Ce serait cool si on collaborait sur un truc ensemble dans un futur proche ? » KD était d’accord, donc nous sommes excités d’avoir une collaboration entre ces deux-là en terme de création de produit dans un futur proche. »

Coloris communs ? Nouvelle chaussure ? Pour l’instant, Ben Nethongkome n’a rien révélé de plus.

via Sneakernews

