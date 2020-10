Et voici la Kyrie 7, la nouvelle chaussure signature de Kyrie Irving !

Le secret était plutôt bien gardé puisqu’il y avait très peu de fuites sur ce modèle, mais voici le Kyrie 7, la 7e chaussure signature du meneur des Nets. Nike annonce la couleur puisqu’il s’agit d’un modèle dédié aux « créateurs » qu’il s’agisse de faire tomber des défenseurs ou… les records.

Plus sérieusement, le mesh est de la partie sur le dessus du pied pour combiner souplesse et maintien. La poche Air Zoom Turbo est toujours présente, et ça reste un point fort de cette gamme, d’autant qu’elle est souple et remonte sur le côté de la semelle. Autre point fort : les dessins sous la semelle pour apporter traction et stabilité. C’est indispensable pour un meneur de jeu qui mise sur des appuis puissants pour changer de direction ou se faufiler dans la défense.

Cette chaussure joue tout de même largement la carte de la continuité. Nike ne s’en cache pas, puisque la marque annonce clairement que le châssis de la chaussure est le même que celui de la Kyrie 6. « Kyrie l’adorait, donc on l’a gardé« , précise le communiqué. En terme de sensations, les habitués de la gamme ne devraient donc pas être dépaysés.

Le premier modèle, noir et blanc, est attendu pour le 23 novembre, à un tarif encore inconnu. Habituellement, le modèle signature de Kyrie Irving fait partie des modèles les moins chers.

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Under Armour Embiid One « Lawrence » et célébrez l’histoire unique de Joel Embiid avec une chaussure inspirée de ses premiers pas sur les playgrounds de Yaoundé jusqu’aux parquets mythiques de la NBA.