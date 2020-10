Il y a 30 ans, les Nets évoluaient dans le New Jersey et ils s’offraient un nouveau look pour accompagner un jeune effectif mené par Derrick Coleman, Mookie Blaylock et un certain Drazen Petrovic comme sixième homme.

Trente ans plus tard, la franchise est à Brooklyn, et ce sont Kyrie Irving et Kevin Durant qui porteront la saison prochaine ce maillot « Classic Edition ».