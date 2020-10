Xtep : simplicité pour la première signature de Jeremy Lin

Elle s’appelle la JLIN ONE. En toute simplicité. Comme sa ligne.

Xtep, l’équipementier de Jeremy Lin, a présenté sa première chaussure signature, qui était apparemment très attendue en Chine. La chaussure est plutôt simple, avec une empeigne visiblement en mesh, complétée par des renforts sur les zones stratégiques.

Le bleu du premier coloris est inspiré par l’eau, pour représenter la concentration et l’harmonie de l’attitude de Lin. De nombreux coloris semblent être en préparation. Une arrivée en France semble peu probable.

via Weixin et Hypebeast

Procurez-vous maintenant sur Basket4Ballers.com la Under Armour Embiid One « Lawrence » et célébrez l’histoire unique de Joel Embiid avec une chaussure inspirée de ses premiers pas sur les playgrounds de Yaoundé jusqu’aux parquets mythiques de la NBA.