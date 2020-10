Draft 2020 : Desmond Bane assure que le courant est bien passé avec les Lakers

Avec son profil d’arrière polyvalent adroit de loin (16 points à 44% à 3-points), et une cote qui le place de la fin du premier tour au début du deuxième à la prochaine Draft, Desmond Bane (22 ans, 1m98) peut plaire à tout le monde en NBA. La preuve, il a discuté avec 29 équipes jusqu’à maintenant, et a rendez-vous avec la 30e cette semaine.

Mais il y en a certaines avec qui le courant passe mieux que d’autres. C’était le cas des Sixers au début du mois, où il s’imaginait prendre le rôle de J.J. Redick et Landry Shamet. C’est aussi le cas des Lakers. « Ça s’est très bien passé » confie-t-il notamment chez Lakers Nation.

« J’ai eu un bon feeling dès leur coup de fil et j’ai ressenti qu’il y avait un intérêt mutuel. Malheureusement, Rob (Pelinka) et Frank (Vogel) étaient en plein milieu d’un entraînement à ce moment-là donc je n’ai pas pu leur parler, mais Monsieur Buss (Jesse, assistant GM et directeur du scooting) m’a dit que Rob m’envoyait ses salutations et qu’il avait regardé beaucoup de vidéos sur moi. C’est une bonne chose. »

Les Lakers possèdent le 28e choix et tout porte à croire qu’ils miseront sur un arrière, avec Rajon Rondo et Kentavious Caldwell-Pope free agents, Avery Bradley qui peut le devenir s’il refuse sa « player option » à 5 millions de dollars. L’ancien de TCU comblera volontiers le vide au sein de la meilleure franchise de NBA.

« Jouer aux côtés de LeBron et AD, qui ont gagné des titres et veulent en gagner plus, serait une belle manière de commencer ma carrière » conclut-il ainsi.