Draft 2020 : Desmond Bane se voit comme un J.J. Redick ou un Landry Shamet chez les Sixers

Les interviews en vue de la prochaine Draft – fixée au 18 novembre – battent leur plein, avec d’un côté les prospects, de l’autre les scouts, ou les journalistes qui veulent savoir justement avec quels scouts ils ont parlé.

Les réponses sont souvent floues, pas pour Desmond Bane, attendu à la fin du premier tour ou au début du deuxième. « Il y a beaucoup d’intérêt de Philly, on aime bien la façon dont ça se passe avec eux » confie-t-il.

Les Suns et les Bucks aussi auraient parlé au prospect, eux qui possèdent respectivement les 10e et 24e choix. Quand Philly a les 21e, 34e, 36e, 49e, 58e choix, et un gros besoin d’adresse extérieure que l’arrière, qui vient de finir son cursus complet à TCU avec 16.6 points à 44% à 3-points, pense pouvoir compenser.

« Le tir est une nécessité pour eux » note-t-il. « Il y a beaucoup d’attention sur Ben Simmons et Joel Embiid, donc les gars comme moi sont très utiles, à jouer sans le ballon et mettre des tirs, comme J.J. Redick et Landry Shamet ces dernières années, à courir entre les écrans. J’ai le sentiment de pouvoir offrir le même genre de choses. »

Un manque d’envergure qu’il s’efforce de compenser

Il veut toutefois souligner qu’il n’est pas qu’un simple shooteur.

« J’ai dû créer cette année » dit-il avec ses 3.9 passes décisives de moyenne au compteur. « J’ai beaucoup progressé dans ce domaine. L’an passé, j’étais un gars de catch-and-shoot, cette saison, j’ai montré que je pouvais créer le jeu, comme tirer en sortie de dribble, sur pick-and-roll ou en transition. »

Mais ce sont bien ses 43% de réussite de loin en quatre ans qui font rêver les scouts et lui permettent de toucher du doigt son rêve, et ce même s’il n’a pas l’envergure que la NBA recherche souvent avec ce type de profil. « C’est comme ça » souffle l’arrière trapu d’1m98 pour 97 kilos.

« J’avais eu une conversation avec l’entraîneur assistant de TCU Ryan Miller il y a deux ans en revenant d’un camp avec Team USA, où il m’avait dit que j’étais un prospect NBA, que je n’avais pas les mensurations de certains, que je devais aller plus loin et plus haut si je voulais atteindre ce niveau. C’est pour ça que mon attention aux détails doit être énorme. Je me suis beaucoup entraîné là-dessus et ça s’est vu. C’est pour ça que je suis dans cette position aujourd’hui, grâce à mon travail et ma discipline. »