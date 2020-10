NBA 2K21 Next-Gen : la meilleure note pour LeBron James

À trois semaines du lancement de la version « next-gen » de NBA 2K21, Take Two a dévoilé, au compte-gouttes, les notes des joueurs, et c’est LeBron James qui occupe la première place avec 98. Double MVP en titre, Giannis Antetokounmpo est deuxième, suivi par Anthony Davis et James Harden.

Les playoffs dans la « bulle » ont eu une grosse influence au regard de la note de Jimmy Butler. De retour de blessure, Kevin Durant a la même note que Damian Lillard et Stephen Curry.

– LeBron James 98

– Giannis Antetokounmpo 97

– Anthony Davis 96

– James Harden 96

– Damian Lillard 95

– Kevin Durant 95

– Stephen Curry 95

– Luka Doncic 94

– Jimmy Butler 93

– Jayson Tatum 90

– Kyrie Irving 90

– Klay Thompson 89

– Devin Booker 88

– Paul George 88

– Trae Young 88

– Donovan Mitchell 88

– Jamal Murray 87

– Rudy Gobert 87

– Jaylen Brown 86

– Kemba Walker 86

– Zion Williamson 86

– Danny Green 76

– Kentavious Caldwell-Pope 76

– Alex Caruso 75