Un Jrue Holiday version « masterclass »

Donovan Mitchell est resté scotché. Jrue Holiday venait d’être servi sur une relance. Un cadrage main gauche, puis un « crossover » pour revenir sur sa main droite et finir au cercle sans qu’aucune aide ne vienne compenser le moment d’absence de l’arrière des Cavs.

Sur le parquet de Cleveland, le meneur de jeu des Celtics inscrivait l’un des premiers paniers au cœur d’une belle soirée pour lui, jusqu’ici sur les bases de sa plus petite campagne de playoffs en carrière (hors blessure).

« Jrue est un animal. Il a dominé des deux côtés du terrain. Il a marqué des paniers au bon moment. C’est le Jrue Holiday que nous connaissons, que nous aimons et contre lequel nous avons joué. Ce soir, Jrue a fait une ‘masterclass’. Quel match pour lui », s’enflamme Jaylen Brown.

Le double de sa moyenne

Depuis le début de la saison, Jrue Holiday n’a cessé de répéter à Jaylen Brown, Jayson Tatum et aux autres Celtics de ne pas s’inquiéter pour lui quant aux opportunités de tirs. « Je me débrouillerai », disait-il. C’est précisément ce qu’il a fait face aux Cavs.

Adroit derrière l’arc (3/4), le meneur de jeu s’est montré très incisif dans ses attaques du cercle, notamment en première période. Au point de terminer avec deux fois plus de points que sa moyenne en playoffs avant ce match : 18 points (7/10), 8 rebonds et 5 passes, contre 8 points auparavant (à seulement 36%…). L’ancien joueur des Bucks n’avait pas marqué autant depuis… le 9 février.

« Jrue a été incroyable ce soir. Il est en quelque sorte le ciment qui nous maintient tous ensemble. Il fait littéralement tout ce dont on a besoin. Il se sacrifie parfois, en prenant moins de dix tirs pendant deux matchs de suite. Mais dans un soir où il peut attaquer les duels avantageux, poster les gars, shooter à 3-points […], cela nous rend encore meilleurs », juge Jayson Tatum.

Agressif des deux côtés du terrain

Surtout dans une nouvelle soirée sans Kristaps Porzingis et avec des Al Horford et Derrick White maladroits (5/20 à eux deux). « Des deux côtés du terrain, je trouve qu’il a très bien joué, qu’il a été très solide. Quand il a un tel impact sur nous, nous sommes une équipe différente. Il a donné le ton ce soir avec son physique et sa défense », poursuit Joe Mazzulla.

Un cocktail qu’il a voulu appliquer au joueur majeur d’en face, Donovan Mitchell : « J’ai pensé à être agressif. On sait que Donovan sera agressif d’un côté du terrain, mais il faut le faire travailler de l’autre parce qu’il défend sur moi. Il y a beaucoup de moments où je peux dévier ou faire autre chose et je me suis dit qu’en l’attaquant, il pourrait être encore plus épuisé dans le troisième ou le quatrième quart-temps. »

Jrue Holiday s’est même payé le luxe de contrer son adversaire (33 points à 12/22) au cercle à la sortie d’un « spin move ». « Je pense que dès le départ, j’ai essayé d’être agressif avec lui en défense et de ne pas lui laisser d’espace. Même s’il va marquer et qu’il va faire tout ça. Ensuite, en attaque, je pense qu’il suffit d’être agressif, d’aller dans la peinture et de le faire travailler un peu plus », poursuit le Celtic.

Mission accomplie dans ce match.

Jrue Holiday Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 PHL 73 24 44.2 39.0 75.6 0.8 1.9 2.6 3.8 2.1 1.1 2.1 0.3 8.0 2010-11 PHL 82 35 44.6 36.5 82.3 0.8 3.2 4.1 6.5 2.5 1.5 2.7 0.4 14.0 2011-12 PHL 65 34 43.2 38.0 78.3 0.9 2.4 3.3 4.5 2.1 1.6 2.1 0.3 13.5 2012-13 PHL 78 38 43.1 36.8 75.2 1.1 3.1 4.2 8.0 2.2 1.6 3.7 0.4 17.7 2013-14 NOP 34 34 44.7 39.0 81.0 0.8 3.4 4.2 7.9 2.7 1.7 3.1 0.4 14.3 2014-15 NOP 40 33 44.6 37.8 85.5 0.8 2.6 3.4 6.9 2.8 1.6 2.3 0.6 14.8 2015-16 NOP 65 28 43.9 33.6 84.3 0.4 2.6 3.0 6.0 2.3 1.4 2.6 0.3 16.8 2016-17 NOP 67 33 45.4 35.6 70.8 0.7 3.3 3.9 7.3 2.0 1.5 2.9 0.7 15.4 2017-18 NOP 81 36 49.4 33.7 78.6 0.8 3.7 4.5 6.0 2.5 1.5 2.6 0.8 19.0 2018-19 NOP 67 36 47.2 32.5 76.8 1.1 3.9 5.0 7.7 2.2 1.6 3.1 0.8 21.2 2019-20 NOP 61 35 45.5 35.3 70.9 1.3 3.5 4.8 6.7 2.4 1.6 3.0 0.8 19.1 2020-21 MIL 59 32 50.3 39.2 78.7 1.2 3.3 4.5 6.1 1.7 1.6 2.2 0.6 17.7 2021-22 MIL 67 33 50.1 41.1 76.1 1.0 3.5 4.5 6.8 2.0 1.6 2.7 0.4 18.3 2022-23 MIL 67 33 47.9 38.4 85.9 1.2 3.9 5.1 7.4 1.7 1.2 2.9 0.4 19.3 2023-24 BOS 69 33 48.0 42.9 83.3 1.2 4.2 5.4 4.8 1.6 0.9 1.8 0.8 12.5 Total 975 33 46.3 37.1 78.4 1.0 3.2 4.2 6.4 2.2 1.4 2.7 0.5 16.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.