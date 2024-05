OG Anunoby toujours absent pour le Game 4

Défaits de peu dans le Game 3, les Knicks ne pourront pas compter sur OG Anunoby pour rebondir. Comme attendu, l’absence de l’ailier a été confirmée pour le Game 4, le joueur britannico-nigérian étant toujours touché à l’ischio-jambier gauche depuis sa blessure dans le troisième quart-temps du Game 2 entre les Knicks et les Pacers.

La franchise new-yorkaise a officialisé la nouvelle hier, OG Anunoby figurant aux côtés de Bojan Bogdanovic, Julius Randle et Mitchell Robinson parmi les absents de l’effectif des Knicks.

Si les trois autres sont d’ores et déjà « out » pour la saison, l’espoir de réintégrer OG Anunoby avant la fin de cette série demeure, pourquoi pas pour le Game 5 à l’occasion du retour de la série à New York ? Pour l’heure, ça semble compliqué, même si l’ailier reçoit des traitements deux à trois fois par jour sur la zone concernée.

Si les bonnes nouvelles ne sont pas nombreuses, avec notamment cette défaite frustrante dans le Game 3, les fans des Knicks peuvent se réjouir de voir Jalen Brunson tenir toujours debout.

Touché au pied, lui aussi depuis le Game 2, l’ancien joueur de Dallas a le cuir solide et ne figure donc pas sur le listing des blessés publié par la franchise new-yorkaise. Son homologue Tyrese Haliburton y fait pour sa part son retour, listé comme incertain par les Pacers en raison de douleurs au dos et à la cheville droite…

OG Anunoby Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 TOR 74 20 47.1 37.1 62.9 0.6 1.9 2.5 0.7 1.8 0.7 0.6 0.2 5.9 2018-19 TOR 67 20 45.3 33.2 58.1 0.9 2.1 2.9 0.7 2.1 0.7 0.8 0.3 7.0 2019-20 TOR 69 30 50.5 39.0 70.6 1.2 4.1 5.3 1.6 2.4 1.4 1.1 0.7 10.6 2020-21 TOR 43 33 48.0 39.8 78.4 1.3 4.3 5.5 2.2 2.7 1.5 1.7 0.7 15.9 2021-22 TOR 48 36 44.3 36.3 75.4 1.5 4.0 5.5 2.6 2.7 1.5 1.7 0.5 17.1 2022-23 TOR 67 36 47.6 38.7 83.8 1.4 3.5 5.0 2.0 3.0 1.9 2.0 0.8 16.8 2023-24 * All Teams 50 34 48.9 38.2 75.3 0.9 3.2 4.2 2.1 2.4 1.4 1.6 0.7 14.7 2023-24 * TOR 27 33 48.9 37.4 71.7 0.9 3.0 3.9 2.7 2.3 1.0 1.6 0.5 15.1 2023-24 * NYK 23 35 48.8 39.4 79.1 1.0 3.4 4.4 1.5 2.5 1.7 1.7 1.0 14.1 Total 418 29 47.4 37.6 74.5 1.1 3.2 4.3 1.6 2.4 1.3 1.3 0.5 12.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.