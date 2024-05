Les Knicks assurent qu’ils n’ont pas invité Charles Oakley

Toujours en procès avec les Knicks et leur propriétaire James Dolan, Charles Oakley a laissé entendre que la franchise de New York l’avait approché pour enterrer la hache de guerre et l’inviter au Madison Square Garden dans ces playoffs. Mais l’ancien « enforcer » assure qu’il attend d’abord des excuses de la part de James Dolan.

Réponse officielle des Knicks ? Aucune invitation n’a été envoyée, ni à l’ancien basketteur, ni à son avocat…

Pour la franchise de New York, l’ancien intérieur, membre important du club entre 1988 et 1998, avec lequel il a atteint les Finals 1994, au terme d’une saison au cours de laquelle il avait été All-Star, a simplement voulu attirer l’attention alors que le procès continue entre les deux camps.

« Cette affaire devrait être derrière nous à ce stade, mais en raison des manœuvres juridiques en cours de Charles Oakley et de ses avocats, cette affaire se poursuit », ont ainsi écrit les responsables du Madison Square Garden. « Néanmoins, nous nous attendons à ce que cette affaire soit abandonnée – pour la troisième fois. »

La seule certitude, c’est qu’on ne reverra pas Charles Oakley au Madison Square Garden durant ces playoffs.