Les Hornets ont interviewé Killian Hayes

Et si Charlotte renforçait encore sa traction arrière en vue de la prochaine Draft ? Déjà dotée de jeunes éléments à fort potentiel comme Devonte’ Graham, Malik Monk ou encore Terry Rozier pour occuper les postes 1 et 2, la franchise de Michael Jordan s’est tout de même entretenue avec Killian Hayes, attendu dans le Top 10.

L’occasion pour le prospect français de livrer son argumentaire habituel, sur l’avantage qu’il a eu d’avoir pu jouer en pro depuis deux ans et d’avoir disputé l’Eurocup la saison passée, la progression du basket français et européen mais aussi l’apport de son père, DeRon Hayes, ancien joueur professionnel qui l’aide à se préparer au quotidien.

« Mon père m’a clairement appris ce que signifiait être un joueur professionnel, à savoir prendre toujours soin de son corps, être toujours à l’heure, s’assurer de rester suffisamment de temps à la salle, rester en forme, ce genre de choses. Il me dit aussi de rester humble et d’être une bonne personne, et j’y attache beaucoup d’importance ».

Killian Hayes a ajouté qu’il n’avait pas encore échangé avec Tony Parker, qui a terminé sa carrière aux Hornets, ou Nicolas Batum. Le meneur a toutefois prévu de passer un coup de fil à TP « prochainement », afin d’évoquer la prochaine étape de la carrière de l’ancien Choletais qui évoluait à Ulm (Allemagne) la saison dernière.