Steve Clifford voit Steve Nash tout casser aux Nets

L’annonce du recrutement de Steve Nash en tant que coach principal des Nets a fait l’effet d’une bombe il y a un mois et demi. Quelques semaines plus tard, les hommages rendus pour vanter les qualités de l’ancien meneur canadien se sont multipliés. Récemment, Jamal Murray l’a notamment cité parmi les joueurs avec qui il aurait aimé jouer, un signe de respect, parmi tant d’autres, de la jeune génération envers l’un de ses glorieux aînés.

Coach du Magic, Steve Clifford livre à son tour son témoignage, après avoir eu « l’opportunité incroyable » de côtoyer Steve Nash en 2012-2013 lorsque les deux Steve étaient aux Lakers, Clifford en tant qu’assistant, Nash en tant que meneur de jeu vétéran. Pour lui, l’ancienne star des Suns est prête pour ce nouveau défi.

« Il a pu se préparer à devenir head coach, » confie-t-il notamment sur la radio Sirius XM NBA. « Il a été impliqué dans le programme mis en place par Steve Kerr à Golden State où il a établi une relation particulière avec Kevin Durant. Il a également été le GM de l’équipe nationale canadienne pendant quelques années (de 2012 à 2019), où il a passé beaucoup de temps autour des camps d’entraînement, aux côtés de coachs différents, à engager des entraîneurs, travailler le développement des joueurs ».

Un challenge motivant

Pour Steve Clifford, Steve Nash possède en effet toutes les qualités pour faire progresser ses joueurs et gagner des matchs, surtout avec le bel effectif qu’il va avoir à sa disposition.

« Steve est un leader naturel, » ajoute-t-il. « C’est un type incroyablement intelligent. Qui sait unifier les gens. Je sais que certains diront qu’il n’a jamais été entraîneur auparavant, mais il y a eu un certain nombre de gars qui sont arrivés dans la ligue et qui n’avaient pas d’expérience. Regardez Doc (Rivers) qui a été très bon très vite. Il a insisté sur un point qui m’a semblé important lors d’une de ses interviews, en disant que si le challenge avait consisté à reconstruire toute une équipe, ça ne l’aurait sans doute pas autant enthousiasmé. Mais avec le roster qu’ont les Nets et deux superstars, il sait qu’il peut réaliser quelque chose de significatif assez vite. Il va mettre un bon staff à ses côtés. Sean Marks sait ce qu’il fait et je pense qu’il va être un head coach exceptionnel ».