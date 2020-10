Jerami Grant dans le viseur du Heat

Il fait partie des révélations de la « bulle », et Jerami Grant sera l’un des ailiers-forts les plus courtisés de la « free agency ». À condition bien sûr qu’il décline sa « player option », et qu’il se retrouve free agent. On sait que l’ancien joueur du Thunder souhaite prolonger aux Nuggets, et que ses dirigeants sont prêts à lui proposer un beau contrat, mais la concurrence ne manquera pas.

Outre les Pistons, les Suns ou les Hawks, il faudra aussi compter avec le Heat. C’est ce que révèle le Miami Herald qui rappelle que les finalistes 2020 ont la possibilité de lui proposer leur « mid-level exception » de 9.3 millions de dollars. C’est justement ce qu’il touchait cette saison, et ce sera sans doute insuffisant pour l’arracher à Denver.

Capable de débuter en 3 ou en 4, Jerami Grant est capable de défendre sur tous les postes d’une « frontline » et sa mobilité lui permet aussi de sortir sur des joueurs plus petits.

Un vrai ailier moderne, athlétique et désormais dangereux à 3-points. Aux côtés d’un Bam Adebayo, il pourrait faire des dégâts, mais le Heat n’est clairement pas favori pour le signer s’il venait à décliner sa « player option ».

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.

Mid-level exception : enveloppe de 9.3 millions de dollars dont disposent pour recruter toutes les franchises NBA qui ne payent pas de luxury tax. Elles peuvent l’utiliser sur un ou plusieurs joueurs. Une équipe qui paye la luxury tax dispose seulement de 5.7 millions. C’est la punition pour être déjà au-dessus de la limite fixée pour la luxury tax.