Denver : Jerami Grant aimerait rester… mais en touchant plus

Précieux en sortie de banc cette saison et récupéré contre un simple premier tour de Draft l’été dernier, Jerami Grant est devenu très intéressant pendant les playoffs. Titulaire en l’absence de Will Barton, il est monté en puissance et a réalisé de très bons matches.

Ses prestations défensives face à Kawhi Leonard puis LeBron James ont été soulignées et il a terminé avec 21 points de moyenne dans les trois dernières rencontres de la finale de conférence contre les Lakers.

En clair, sa cote est au plus haut et il espère en profiter. Voilà pourquoi le Denver Post croit savoir que l’ailier ne va pas activer sa « player option » de 9.3 millions de dollars pour la saison prochaine.

Si c’est bien le cas, il deviendra « free agent » et sera libre de signer un nouveau contrat ailleurs s’il le souhaite. Mais Jerami Grant voudrait rester avec les Nuggets, qui eux vont voir cet automne disparaître des comptes les contrats de Paul Millsap (30.5 millions) et Mason Plumlee (14 millions). Même si Jamal Murray va entamer son contrat à 170 millions de dollars avec une première année à 29.5 millions de dollars, la franchise va donc avoir des dollars à dépenser et une source citée par le Denver Post évoque un salaire entre 14 à 16 millions de dollars la saison espéré par Jerami Grant.

Le joueur n’a que 26 ans et un mariage de longue durée entre les deux camps semblerait logique. Il suffit simplement de trouver le juste prix car Jerami Grant pourrait également être courtisé. La preuve : C.J. McCollum lui a déjà lancé un appel du pied sur Twitter.

LEXIQUE

Player option : possibilité pour un joueur d’activer (ou pas) la dernière année de son contrat, afin de terminer son bail ou bien de devenir free agent avec un an d’avance.