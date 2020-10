Le meilleur de Giannis Antetokounmpo, MVP et Meilleur défenseur de l’année

Comme en 2019, les Bucks ont dominé la saison régulière. Comme en 2019, Giannis Antetokounmpo a été élu MVP. Mais comme en 2019, Milwaukee a craqué dans la dernière ligne droite, éliminée sèchement par le Heat : 4-1 ! Mais cette élimination ne doit pas éclipser la saison exceptionnelle du « Greek Freak » qui réalise un doublé rare : MVP et Defensive Player Of The Year. Seuls Michael Jordan et Hakeem Olajuwon y étaient parvenus dans l’histoire.

Cette seconde statuette le fait entrer dans un club très prestigieux, celui des joueurs qui ont réalisé le « back-to-back ». Dans cette liste, on retrouve : Stephen Curry, LeBron James, Steve Nash, Tim Duncan, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, Moses Malone, Kareem Abdul-Jabbar, Wilt Chamberlain et Bill Russell. « Ne m’appelez pas MVP, ou double MVP, tant que je ne suis pas champion. » a-t-il réagi en récupérant son trophée.

Même s’il ne veut donc pas qu’on le souligne, il est aussi devenu le premier joueur européen de l’histoire à remporter deux trophées de MVP, puisqu’il ne partage son nom au palmarès qu’avec l’Allemand Dirk Nowitzki, sacré en 2007.

Stats 2020 : 29.5 points, 13.6 rebonds et 5.6 passes décisives de moyenne.