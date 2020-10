Derrick Jones Jr. intéresse du monde à l’Est

Vainqueur du Slam Dunk Contest 2020, Derrick Jones. Jr a prouvé cette saison qu’il n’était pas qu’un joueur hyper spectaculaire et il reste d’ailleurs sur sa meilleure saison en carrière à 8.5 points de moyenne. De quoi attirer les regards puisque The Athletic rapporte qu’au moins trois franchises de l’Est seraient intéressées par son profil.

Il s’agit des Cavaliers, des Hornets et des Hawks. Trois équipes qui n’étaient pas dans la « bulle » et qui auraient bien besoin d’un ailier athlétique, capable d’être à la conclusion des contre-attaques ou de jouer dans le dos de la défense sur jeu placé.

Côté Miami, Derrick Jones Jr. n’a pas déçu en saison régulière, mais il a disparu des radars pendant les playoffs, victime à la fois des rotations raccourcies, mais aussi de la bonne tenue de Jae Crowder et de Tyler Herro.

Au salaire minimum depuis plusieurs saisons, il peut espérer tripler son salaire cet automne. En juin, il exprimait sa volonté de rester à Miami, mais la direction a d’autres dossiers en priorité.

« Quand je suis arrivé dans la ligue, avec un « two-way contract », le coach n’a pas hésité à me mettre dans le bain » expliquait-il ainsi à propos d’Erik Spoelstra. « Il me donnait toujours ma chance, et je devais tirer le meilleur de chacune de ces opportunités. On a façonné notre relation au fil des ans. Je sens un lien fort avec cette franchise, cette équipe, tout ce qu’ils font. Mon jeu a énormément changé depuis que je suis arrivé ici. Je veux continuer à construire ça et je pense qu’on peut faire quelque chose de spécial ensemble. »