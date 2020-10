NBA 2K21 sur PS5 : la manette DualSense s’adaptera à la fatigue d’un joueur

Les développeurs de Visual Concepts ont frappé fort la semaine dernière en publiant une bande-annonce contenant des extraits du « game-play » de la version « next-gen » de NBA 2K21, toujours plus proche de la réalité.

Le directeur du jeu, Mike Wang, avait mis l’eau à la bouche de toute une communauté en postant dans la foulée un long billet pour expliquer les nouvelles techniques de tir, de passes et de dribbles.

Dans son nouveau rapport, Mike Wang rentre un peu plus dans le vif du sujet en évoquant la défense, les déplacements sans ballons, ainsi que les nouveaux moteurs qui retranscriront au mieux les impacts de vos joueurs grâce à la manette DualSense pour la PS5.

J’appuie sur la gâchette…

Un passage est notamment consacré à l’impact de la fatigue et de l’énergie qui seront davantage prises en compte grâce aux nouvelles fonctionnalités et sensibilités de la DualSense et de ses gâchettes « adaptatives ».

« Lorsque nous avons entendu parler pour la première fois des gâchettes adaptatives et du retour haptique (vibrations) sur PlayStation 5, nous avons immédiatement commencé à réfléchir à la meilleure manière de les utiliser pour améliorer le gameplay, » a écrit Mike Wang. « Dès que nous avons reçu les premiers kits de développement, notre ingénieur en chef a commencé à tester différents prototypes afin de déterminer lequel fonctionnait le mieux pour un jeu de basket. Nous avons décidé d’utiliser les gâchettes adaptatives pour la gestion de l’énergie et de la fatigue. Lorsque vous vous déplacez sur le terrain, la commande de sprint opposera de plus en plus de résistance à mesure que l’énergie de votre joueur s’épuise ».

Des vibrations en fonction des contacts

La gâchette de gauche (L2 pour la Playstation), aura également un impact sur le jeu au poste de votre joueur, selon le profil de l’adversaire posté.

« Les joueurs au poste puissants rencontreront une résistance minimale pour faire reculer les adversaires plus faibles, mais devront employer plus de force si la situation est inversée. C’est une mécanique très intéressante, qui renforce encore plus l’immersion pour vous donner l’impression d’être réellement sur un terrain de basket ! »

La technologie haptique, qui visera à apporter une variété de sensations grâce à des moteurs de vibration, sera quant à elle présente dans toutes les situations de contacts. « Protection du rebond, défense, collision/contestation/drives : toute situation de contact entraînera une vibration de la manette d’intensité variable, en fonction de la force des joueurs impliqués et de la sévérité de l’impact, » a ajouté Mike Wang. « C’est un vrai plaisir de pouvoir sentir la différence entre un frôlement et un coup direct ! Et c’est aussi très utile pour réaliser que vous poussez un peu trop vos joueurs sur le terrain, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur leur énergie et leur endurance, voire les amener à se blesser grâce à notre niveau système de santé approfondi ».