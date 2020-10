Draft 2020 : le futur choix des Warriors n’intéresse pas du tout Klay Thompson

Quel profil choisir à la Draft parmi les cinq meilleurs joueurs de la classe 2020 ? Golden State doit-il échanger son deuxième choix pour faire venir un joueur plus expérimenté ? Monter un gros échange en incluant le pick et d’autres joueurs ? Autant de questions que se posent les fans des Warriors mais aussi le GM de la franchise, Bob Myers.

D’après les dires de ce dernier, invité de l’émission de radio « The Morning Roast », seul Klay Thompson ne semble pas se soucier de ces interrogations. « Klay s’en fiche (rires). Il s’en fout. Il ne regardera pas la Draft, » a-t-il lancé. « Il se présentera au camp d’entraînement et dira : c’est le gars qu’on a drafté là-bas ? Ah. Il a l’air plutôt bien ».

Un bon mélange avec le discret Stephen Curry et l’extravagant Draymond Green

Peut-être une façon pour lui de se concentrer uniquement sur ce qu’il peut contrôler, comme les Américains ont l’habitude de dire, à savoir son jeu, ce qu’il peut améliorer et les meilleurs moyens d’apporter à l’équipe. Klay Thompson reste sensible aux préoccupations des Warriors, mais à sa façon. Bob Myers a d’ailleurs pu le constater lors de ses derniers échanges avec son shooteur.

« Le basket est tellement important pour lui, c’est presque comme s’il ne savait pas quoi faire sans le basket, » a-t-il ajouté. « Il est tellement motivé. Il m’envoyait des SMS pendant les Finals et avant. On pouvait sentir tout son esprit de compétition Il veut jouer au basket. C’est un « warrior » dans le vrai sens du terme ».

Bob Myers a ensuite décrit les attitudes que Stephen Curry et Draymond Green devraient adopter, deux personnalités bien différentes qui apporteront également leur touche, chacun à leur manière.

« Draymond s’y intéresse, » a-t-il souligné. « Il adore ça. C’est un junkie. Steph est différent, du genre : « Je te fais confiance pour faire le bon choix ». Si j’appelle Steph et que je lui demande, il donnera son avis. Et je le ferai probablement à un moment donné parce que je veux savoir ce qu’il en pense quand on aura réduit la liste. Mais Draymond… c’est le commentaire indésirable. Il le fera peu importe ce que vous dites ou ce que vous pensez. Donc, vous avez un gars qui est déconnecté, un qui est un peu partout, et un autre normal, avec qui on peut échanger. Disons que ça fait un bon mélange ».