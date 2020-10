C’est le premier frère Ball à quitter officiellement le giron Big Baller Brand, une marque au cœur d’une bataille judiciaire entre associés. Attendu dans le Top 10 de la Draft, LaMelo Ball a confirmé ce mercredi, sur Instagram, qu’il rejoignait Puma. « Puma crée des remous depuis leur retour dans le basket, à la fois sur les terrains, mais aussi pour la culture. Ils font de grandes choses, et c’est la nouvelle vague du basket » a-t-il expliqué à Complex.

Depuis deux ans, Puma enchaîne les signatures de jeunes talents, avec notamment Deandre Ayton, R.J. Barrett, Kyle Kuzma, Marvin Bagley III et Michael Porter Jr. Chez les vétérans, on compte DeMarcus Cousins, Danny Green et Terry Rozier. Le tout sous l’œil avisé des stars du hip-hop Jay-Z et J.Cole, engagés comme consultants.

« Puma me correspond bien car ils unissent si bien basket, musique et mode, et ça va me permettre d’apporter ma vision créative de la vie. Je ne veux pas en dire trop mais de grandes choses arrivent. »