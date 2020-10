Pour Jared Dudley, les Clippers « ne voulaient simplement pas être dans la bulle »

Jared Dudley était l’invité du podcast de Bill Simmons aux côtés de Ryen Russillo et le toujours volubile ailier des Lakers est revenu sur l’implosion des Clippers, qui menaient 3-1 face aux Nuggets en demi-finale de conférence, et dont tout le monde attendait le duel face aux Lakers au tour suivant.

« On a rigolé », explique-t-il sur la réaction des Lakers après l’élimination de leurs voisins. « On a rigolé dans le sens où on n’arrivait pas à le croire. Je les voyais gagner le Game 7, je pensais qu’il était impossible qu’ils perdent. Notre état d’esprit, c’était qu’on voulait battre les Clippers. On les voulait et ils nous voulaient. »

Comme Jerry West, l’autre franchise de Los Angeles avait ainsi fait monter la pression.

« Il y avait le trashtalking. Pat Beverley qui clashait durant la pandémie (lors du tournoi NBA 2K entre joueurs), « Playoffs P » qui racontait qu’il était le meilleur, et même Kawhi avec ses publicités avec la couronne, et ses panneaux d’affichage… On allait à l’entraînement et on voyait les publicités de Kawhi Leonard sur les panneaux géants tous les jours. C’est ce que tout le monde voulait, et tout le monde misait sur les Clippers. On l’a fait, et les Clippers étaient heureux qu’Avery Bradley ne soit pas venu dans la « bulle » parce qu’il avait donné le ton face à Pat Beverley lorsqu’on les avait battus chez eux lors du dernier match (le 8 mars). Ils savaient que c’était comme ça qu’on allait défendre face à eux. »

Le choc était donc parfait, mais évidemment, Jamal Murray, Nikola Jokic et les Nuggets ne l’entendaient pas de cette oreille, et les Clippers se sont tout simplement effondrés.

« C’était dingue. Paul George qui shoote sur l’arête, Kawhi qui n’était pas bien. Mais ils ne voulaient simplement pas être dans la « bulle ». Ils ne voulaient pas être là. Il y a certains moments où je ne les blâmais pas, mais le monde avait besoin de voir ce choc entre les Clippers et les Lakers, et c’est dommage qu’il n’ait pas eu lieu. »