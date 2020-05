Alors que la saison NBA est actuellement en stand-by, Jerry West s’impatiente. Le conseiller spécial des Clippers ne sait pas quand, et si, la campagne reprendra, alors que les playoffs s’annonçaient passionnants.

« On progressait, et maintenant, quand allons-nous revenir ? Quand allons-nous redémarrer ? Personne ne le sait », explique-t-il. « Et les Lakers, qui sont aussi en ville… Cela aurait été une chose incroyable pour le basketball si d’une manière ou d’une autre, ces deux équipes avaient pu jouer en finale de la conférence Ouest ».

Actuellement premier et deuxième de la conférence Ouest, les Lakers de LeBron James et Anthony Davis (49 victoires – 14 défaites) et les Clippers (44 victoires – 20 défaites) auraient-ils offert une série de très haut niveau ?

C’est l’avis de l’homme qui fait et défait la NBA depuis 40 ans, persuadé que le public serait au rendez-vous.

« On aurait vu des chiffres records sur TNT », poursuit « The Logo ». « Le public aurait été manifestement biaisé en faveur des Lakers, ce qui est très bien, OK. Mais c’est juste horrible de rester assis ici et de ne pas avoir quelque chose à quoi s’accrocher, ou de m’attendre à voir les Bucks sortir de l’Est ou les autres bonnes équipes là-bas ».