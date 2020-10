All-Playoffs Teams : les choix de Basket USA

Cette année, les trophées de la saison n’ont pas tenu compte de la reprise dans la « bulle ». Basket USA a donc élu ses deux All-Playoffs Teams, les deux meilleurs cinq de cette campagne de postseason si particulière.

Pourquoi pas trois, comme pour les All-NBA Teams ? En fait, si on on trouvait les deux premières All-NBA Teams relativement cohérentes, la troisième nous posait problème avec des joueurs qui avaient joué trop peu de matchs durant les playoffs, et d’autres qui étaient allés loin sans particulièrement briller. On a donc préféré se limiter.

Dans le premier cinq, on retrouve les deux duos forts de ces playoffs : LeBron James et Anthony Davis côté Lakers, Jimmy Butler et Bam Adebayo côté Heat. Ce dernier a fini la campagne diminué par des blessures à l’épaule et au cou, mais on n’oubliera pas ses performances antérieures, et notamment en finale de conférence face aux Celtics.

Pour compléter ce cinq, Jamal Murray s’impose comme une évidence, lui qui a brillé jusqu’en finale de conférence.

Dans le deuxième cinq, on retrouve Goran Dragic, excellent en soutien de Jimmy Butler dans l’animation offensive de Miami tout au long de la campagne, avant malheureusement de se blesser lors du Game 1 des Finals.

À ses côtés dans le backcourt, difficile de ne pas inclure Donovan Mitchell, malgré l’élimination du Jazz au premier tour, tant l’arrière a brillé face à Jamal Murray et aux Nuggets. Jayson Tatum a alterné les démarrages compliqués et les énormes fins de match, mais il mérite sans conteste sa place, alors que Kawhi Leonard a, comme les Clippers, affiché un visage étrange lors de ces playoffs. S’il a tenu la baraque face à Dallas et lors du début de série face à Denver, il s’est perdu, comme ses coéquipiers, lors des deux derniers matchs de la série.

C’est finalement Nikola Jokic qui complète ce deuxième cinq, malgré sa baisse de productivité face aux Lakers.

