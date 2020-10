Avery Bradley a célébré le titre à sa façon

Il en a sauté de joie devant son écran. En compagnie de ses trois enfants vêtus de pourpre et jaune et de sa femme, Avery Bradley a suivi et célébré le titre des Lakers depuis le Texas. « Tout le monde est devenu fou ! », formule l’arrière pour décrire l’environnement familial de dimanche dernier.

L’ancien joueur des Celtics a préféré faire une croix sur la compétition à Orlando pour rester avec ses proches, notamment auprès de son petit dernier, Liam, qui souffre de problèmes respiratoires.

À des centaines de kilomètres de là, en Floride, ses coéquipiers couvraient le vestiaire de champagne pour fêter comme il se doit le 17e titre de la franchise. « Je crois que c’est quelque chose de difficile, évidemment, de ne pas y être. Mais je pense que j’ai pu être en paix (avec moi-même) depuis le début. »

Malgré son absence, son téléphone ne cesse de sonner depuis la fin heureuse du Game 6. Famille et amis l’appellent pour le féliciter. L’intéressé en a fait de même pour saluer ses coéquipiers. Il a laissé un message sur le chat collectif, auquel a encore accès DeMarcus Cousins, qui n’a finalement pas eu l’occasion de porter le maillot angeleno.

Avery Bradley a également reçu les appels vidéo, en direct du vestiaire en fête, de Quinn Cook, de l’assistant coach Phil Handy et surtout du GM de l’équipe, Rob Pelinka. « Il voulait juste me faire savoir que j’en faisais partie. Ça a été une longue saison, une saison incroyable. Et nous avons traversé beaucoup de choses. C’était juste une victoire incroyable. On pouvait le voir sur son visage. »

Un bon moyen de rappeler qu’Avery Bradley a apporté sa pierre en saison régulière, durant les 49 matches auxquels il a pris part. « J’ai regardé tous les matches, je suis toujours un Laker, » affiche-t-il. « On joue une carrière entière en travaillant pour un titre. Et savoir que j’étais si proche et que je faisais partie de quelque chose, même si je n’y étais pas, est toujours un sentiment incroyable. »

On rappelle que Rob Pelinka avait assuré il y a quelques mois qu’il recevrait une bague de champion malgré tout.